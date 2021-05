“X-XI siniflər distant formada tədrisə davam edəcək” - Nazir

“Mayın 17-dən beş regionda həftədə üç dəfə ibtidai, iki dəfə V-IX sinif şagirdləri üçün əyani tədris bərpa olunacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev “Facebook” səhifəsi üzərindən ona ünvanlanan sualları cavablandırarkən deyib.

Nazir bildirib ki, X-XI siniflərdə tədris distant formada davam edəcək:

“Hamımız çalışmalıyıq ki, sentyabrın 15-dən ənənəvi tədrisi bərpa edək. Düşüncəmiz budur ki, mümkün dərəcədə əyani tədrisə qayıdaq. Bu, uşaqların sosial-psixoloji inkişafı, parta arxalarında oturmaları, məktəbə getmələri baxımından vacibdir

Həm epidemioloji, həm vaksinasiya, həm də sinif ölçüləri imkan verəndə qaydalara əməl etməklə həftədə beş dəfə əyani tədrisə qayıdacağıq”.

