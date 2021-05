ABŞ-ın Arizona ştatında atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “FOX 10 Phoenix” telekanalı polisə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Finiks şəhərində, “Hyatt Regency” otelində baş verib. Atışma zamanı 1 nəfər öldürülüb, daha 7 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar 18-22 yaşlı şəxslərdir. Onların həyatı üçün təhlükənin olmadığı bildirilir.

Yaralılar müxtəlif xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Onların kimliyi açıqlanmır.

