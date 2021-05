Əfqanıstanda Taliban terror qruplaşması Ramazan bayramı münasibətilə 3 günlük atəşkəs elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məqsədlə qruplaşma liderləri üzvlərinə 3 gün ərzində hücum təşkil etməmək barədə təlimatlar verib. Lakin ordu taliblərə qarşı əməliyyat təşkil etsə, cavabsız qalmayacaq.

Hökumət talibanın açıqlamasına hələlik münasibət bildirməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

