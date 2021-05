Ermənistanın Azərbaycanla bağlı yaydığı daha bir xəbərin yalan olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan fotoda guya Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri işğaldan azad edilən ərazilərdəki qəbir daşlarından istifadə edərək yol salması bağlı məlumat yayıblar.

Foto ilə bağlı kiçik araşdırma apardıqdan sonra məlum olub ki, foto hələ iki il bundan qabaq, 2019-ci ildə Rusiya ərazisində çəkilib. Hadisə isə Smolensk vilayətində qeydə alınıb.

