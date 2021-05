Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıya səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verr ki, Lavrov Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək. Səfərin sonuncu günü - mayın 11-də isə onun azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla danışıqları olacaq.

