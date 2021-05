Türkiyənin Muğla vilayətində meşəlik ərazidə iki nəfərin cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ağacdan asılmış vəziyyətdə tapılan cəsədlərin 37 yaşlı qadına və 45 yaşlı kişiyə məxsus olduğu müəyyən edilib. Məlum olub ki, evli olan şəxslər gizli eşq yaşayırmış. Onların intihar etdiyi bildirilir. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Qeyd edək ki, cütlük 4 gün idi itkin düşmüşdü.

