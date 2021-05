Yaponiyanın Baş naziri Suqa Yoşihide ölkədə koronavirusla bağlı fövqəladə vəziyyətin uzadılmasına görə xalqdan üzr istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumət başçısı bundan əvvəlki karantin dövründə pandemiyanın qarşısını ala bilmədiklərinə görə üzrxahlıq edib.

Qeyd edək ki, Yaponiyada sərt karantin tədbirlərinin müddəti mayın 31-nə qədər uzadılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

