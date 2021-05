Azərbaycan Prezidenti: "Biz Şuşaya qayıtmışıq, əbədi qayıtmışıq!"

"Biz Şuşaya qayıtmışıq, əbədi qayıtmışıq! Şəhərə hakim olan bina məscid binası olmalıdır və bu bina şəhərin yuxarı hissəsində yerləşməlidir. Məscidin təməlqoyma günü də təsadüfən seçilmədi".

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu mayın 12-də Şuşada yeni məscidin təməlini qoyan zaman Prezident İlham Əliyev deyib.

"Sabah bütün müsəlman aləmi müqəddəs Ramazan bayramını qeyd edəcək. Fürsətdən istifadə edərək, bütün Azərbaycan xalqını bu mübarək Ramazan bayramı münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Məhz bayram ərəfəsində qədim Şuşa şəhərində yeni məscidin təməlqoyma mərasiminin keçirilməsi böyük tarixi və rəmzi xarakter daşıyır. Bundan sonra artıq memarlar məscidin bütün layihəsi ilə ciddi məşğul olacaqlar və inşaat işləri başlanacaq", - Prezident bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.