Bakıda keçiriləcək "JARA 2022" Beynəlxalq Musiqi Festivalının tarixləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə festivalın sosial şəbəkədə hesabında paylaşım edilib.



"Bakıda, Xəzər dənizinin sahilində baş tutacaq "JARA 2022 "nin tarixləri məlum oldu. Sizi 27-31 iyulda gözləyirik!", - deyə məlumatda bildirilib.



Xatırladaq ki, JARA ilk yubileyini 23-27 iyun tarixlərində Moskvada, "Lujniki" kompleksinin ərazisində qeyd edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.