Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə yeni hakimlər təyin edilir - SİYAHI

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə yeni hakimlər təyin edilir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Milli Məclisə “Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi hakimlərinin təyin edilməsi haqqında” sənəd daxil olub.

Sənədə əsasən, aşağıdakı şəxslərin Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülüb:

1. Həmidov Həmid Üzeyir oğlu

2. Hüseynov Azər Soltanhəmid oğlu

3. Tağızadə Mirzə Nəsib oğlu

4. Babayev Zəki Baba oğlu

5. Bəktaşi Səadət İnayət qızı

6. Əkbərov Mübariz Dosməmməd oğlu

7. İbrahimli İbrahim Adil oğlu

