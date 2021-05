Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Xalq artisti özü məlumat verib.

O, dünən müalicə aldığı FHN-nin Zığdakı Modul Tipli Hospitalından evə buraxılıdğını, hazırda səhhətinin yaxşı olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, E.Rəhimova koronavirusa (COVID-19) yoluxmuşdu.

