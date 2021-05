Samira Əfəndi "Avroviziya-2021" mahnı müsabiqəsinin finalına çıxıb - VİDEO

Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində "Avroviziya -2021" mahnı müsabiqəsinin birinci yarımfinalı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsabiqədə ölkəmizi təmsil edən Samirə Əfəndi birinci yarımfinal mərhələsində səhnəyə 14-cü çıxaraq "Mata Hari" mahnısını ifa edib. Birinci yarımfinaldan finala Norveç, İsrail, Rusiya, Azərbaycan, Malta, Litva, Kipr, İsveç, Belçika və Ukrayna təmsilçiləri vəsiqə qazanıblar.

Xatırladaq ki, müsabiqənin ikinci yarımfinalı mayın 20-də, final yarışması isə mayın 22-də keçiriləcək.

