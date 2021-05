"Avroviziya 2019" mahnı müsabiqəsinin qalibi, Niderland təmsilçisi Laurens Dunkan "Avroviziya 2021"in finalında oxumayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, L. Dunka yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxduğuna görə, mayın 22-də Rotterdamda keçiriləcək finalda çıxış etməyəcək.

Qeyd edək ki, müğənninin Covid-19 testinin nəticəsi mənfi olduğu üçün birinci yarımfinalda ifa etmişdi, lakin mayın 19-u axşamdan etibarən onda xəstəliyin əlamətləri qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.