Dünyanı dəhşətə gətirən görüntülər: İnsanları dənizə atıb ölümlərini izləyirlər / FOTOLAR

İspaniya son illərin ən sıx miqrant axınına məruz qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yüzlərlə mühacir sərhəddəki nəzarət tədbirlərinin yumşaldılmasından istifadə edərək, Mərakeşdən İspaniyanın Afrikanın şimalındakı ərazisi Seutaya üzüb. Onlardan bəziləri qayıqlardan sitifadə edib. Bəziləri isə suda batmamaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edərək təkbaşına üzərək Seutaya çatıb. Qaçqınların arasında körpələr və uşaqlar da var. Qaçqın axınının qarşısını almaq üçün əraziyə ordu yeridilib.

Hərbçilər bəzən mühacirələrə qarşı yumşaq davransa da bəzi hallarda onları suya itələyərək, ölümə tərk edirlər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

