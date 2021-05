Qəfil vəfat edən Tahir Salahovun bacısı danışdı

SSRİ Xalq rəssamı, görkəmli azərbaycanlı Tahir Salahov dünən gecə saatlarında Almaniyada dünyasını dəyişib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu mərhumun bacısı Zərifə Salahova Modern.az-a açıqlamasında deyib ki, Tahir Salahov 3-4 gün olardı ki, Almaniyaya müainəyə getmişdi:

“Tahir 1988-ci ildə Almaniya ürəyindən əməliyyat olub. O gündən bəri ildə iki dəfə Almaniyaya yoxlanışa gedirdi.

3-4 gün əvvəl yenə Almaniyaya ürəyini müayinə etdirməyə getmişdi. Dünən də gecə saatlarında rəhmətə gedib. Ölüm səbəbi barədə hələ heç bir məlumatımız yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.