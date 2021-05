Türkiyənin Ərzincan vilayətində 7 aylıq hamilə qadın uşağından imtina etmək üçün inanılmaz yola əl atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 uşaq anası evin damından tullanıb. Lakin onun ayağına paltar ipinin ilişməsi yerə sərt çırpılmasının qarşısını alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən qadının vəziyyəti normal olsa da, körpənin həyatı üçün təhlükə var.

Bildirilir ki, bundan əvvəl qadın körpəsindən imtina etmək üçün siçan zəhəri içib.

