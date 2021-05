"Tahir Salahovun cənazəsi Bakıya sabah gətiriləcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Xalq rəssamının bacısı Zərif Salahova deyib. O, dəfnin vaxtının hələlik dəqiqləşmədiyini diqqətə çatdırıb.

Qeyd edək ki, Tahir Salahov Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək.

