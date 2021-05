“YAŞAT” marafonu başladı - CANLI

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və “YAŞAT” Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə “YAŞAT” Marafonu təşkil edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, marafonun məqsədi qazilərimizə və şəhidlərimizin ailələrinə dəstək məqsədilə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimizi dəmir yumruq kimi bir araya gətirərək, “YAŞAT” Fonduna ianə etməyə çağırışdır.

Canlı yayımda təşkil edilən Marafon Azərbaycan Televiziyasında (AzTV) nümayiş etdirilir.

Yayım 23:00-dək davam edəcək.



