Xalq artisti, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının prorektoru Təranə Muradovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Xalq artistinin həyat yoldaşı Ramiz Cəlilov bu gün səhər saatlarında 82 yaşında vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.