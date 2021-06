Ermənilər narahatdır: Sülhməramlılar 2 kəndir nəzarətə götürdü

Zəngəzurun sərhəd kəndləri olan Geğharkunikda vəziyyət gərgindir. Yerli əhalinin dediyinə görə Kut icmasını mayın 30-na keçən gecə rus sülhməramlılarını ziyarət edib.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yerli sakinlərin məlumatına görə, insanların Vardenis (Basarkeçər) rayonunun Kut və Şorza kəndinə girməsinə icazə verilməyib. Sakinlər deyir ki, bu ziyarətlər Vardenisin (Basarkeçər) iki kəndinə rus sülhməramlılarının yerləşə biləcəyindən xəbər verir.

“Ruslar Kut və Şorzaya girdi, əraziləri araşdırdı və getdilər. Yəqin ki, mümkün yerləşdirmə üçün əraziyə baxırlar".

Amma kənd bələdiyyəsi insanların kəndə girişinə qadağa qoyulması və rus sülhməramlılarının Kut və Şorzanı ziyarət etməsi xəbərlərini təsdiqləməyib.

“Sərhəd zonasına girmək qadağandır, lakin Kut sərhəd kəndidir, genişlənmiş icmamızın kəndlərindən biridir, təbii ki, insanlar ora gedib-gəlirlər. Yaşayış yerinə gedə bilərsiniz. Bu səhər Kutdan bir nəfər yanımıza gəldi. ”

Baş verənlərin Paşinyanın beynəlxalq sülhməramlıları yerləşdirmək təklifinə rusların “praktik” reaksiyası olduğu istisna edilmir. Yerli əhali hadisə ilə bağlı “Hrparak” nəşrinə açıqlama verib. Onların sözlərinə görə, türklər bir neçə kilometr məsafədədirlər.

“Gəlib mal-qara saxladıqları dağlarda oturdular. Həyəcan olsa da insanlar getmədilər, kənddədirlər. Çobanlar mal-qaranı erməni silahlı qüvvələrinin yerləşdiyi xəttə qədər otarırlar. Akunk, Vardenis və Verin Shorzha icmalarına məxsus otlaqlar azərilərin nəzarəti altında qalıb. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq təbii ki, insanlar yaxşı bir ruh halında ola bilməzlər. Gərginlik, narahatlıq var, amma çaxnaşma yoxdur. İnsanlar işlərini görürlər, ümid edirlər ki, yaxşı olacaq."

Metbuat.az

