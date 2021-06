Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdulla özünə yeni müşavir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çeşmi Hacıyeva rektorun multikulturalizm məsələləri üzrə müşaviri təyin edilib.

Qeyd edək ki, Ç.Hacıyeva Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucovun həyat yoldaşı, YAP Səbail rayon təşkilatının sədri Şəmsəddin Hacıyevin qızıdır. (unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.