Xalq artisti Ramiz Əzizbəylinin səhhəti pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artistinin qızı Cəlalə Əzizbəyli Teleqraf.com-a açıqlamasında bu haqda məlumat verib: "Atam üç gündür ki, reanimasiyaya yerləşdirilib. Səhhəti ağırdır".

Qeyd edək ki, Ramiz Əzizbəylinin Zığ qəsəbəsində yerləşən modul tipli hospitala yerləşdirilib.

