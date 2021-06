Çində toylar başladı - 5 gün ərzində 400 min cütlük evləndi

May ayında Çində toy tələbi sürətlə artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pandemiya səbəbindən, Çində toyların çoxu ötən il təxirə salınsa da, hazırda toy tələblərinin qəfil artması ilə şadlıq sarayları və təşkilat şirkətləri tələbi təmin etməkdə çətinlik çəkirlər. Rəsmi rəqəmlərə görə, ölkədə beş gündə 400 mindən çox toy keçirilib. Bu da 2019-cu il ilə müqayisədə 200 faiz artım deməkdir.

Bəzi şirkətlər kadr çatışmazlığını doldurmaq üçün yüksək əmək haqqı alan yeni kadrlar işə götürmək yolunu seçiblər.

Qeyd edək ki, 5 gün ərzində 400 mindən çox cütlük evlənib.

