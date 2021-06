Rezidenturaya ərizə qəbulu başa çatdı

2021/2022-ci tədris ili üçün rezidenturaya qəbul imtahanında iştirak üçün mayın 26-dan başlanan ərizə qəbulu başa çatıb.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ərizə qəbulu internet vasitəsilə aparılıb. İmtahanda iştirak etmək üçün 2026 nəfər (Azərbaycan bölməsi – 1716, rus bölməsi – 310) ərizəsini təsdiqlədib.

Xatırladaq ki, əsas (baza ali) tibb təhsili əsasında rezidenturaya qəbul imtahanı DİM tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada iki mərhələdə keçirilir: baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi; ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi. Baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanının 2021-ci il iyunun 20-də, baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi təkrar imtahanının (2-ci cəhd) 2021-ci ilin iyul ayında, ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanının isə sentyabr ayında keçirilməsi planlaşdırılır.

Namizədlərə hər mərhələdə 100 test tapşırığı təqdim olunur. Hər iki mərhələdə namizədin hər bir test tapşırığına düzgün cavabı 1 (bir) balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar namizədin imtahan nəticəsinə (yekun nəticəyə) təsir göstərmir. İxtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanına baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanından topladığı bal 40 və daha çox olan namizədlər buraxılırlar. Hər bir mərhələdə imtahan suallarının cavablandırılmasına 2 saat 30 dəqiqə vaxt ayrılır. Müsabiqəyə ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanında topladığı bal 50-dən az olmayan namizədlər buraxılır. Qəbul elanının tam mətni “Rezidentura” jurnalının 2-ci sayında dərc olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.