Bakıda kişi sevgilisini evə aparıb DƏHŞƏTLİ CİNAYƏT törətdi - VİDEO

Bakıda kişi qeyri-rəsmi yaşadığı qadını bıçaqlayaraq qətlə yetirib.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, ağır cinayət ötən gecə Sabunçu rayonunda baş verib.

Məlumata görə, qəsəbə sakini Ramil Rəhmanov qısqanclıq zəminində Svetlana Məmmədova ilə aralarında yaranmış mübahisəni həll etmək üçün onu Zabrat qəsəbəsində özünə məxsus evin həyətinə gətirib.

