Bu gün Xalq artisti Ramiz Əzizbəyli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xalq artistinin ailəsindən məlumat verilib.

O, bu gün axşam saatlarında xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Xalq artisi Ramiz Əzizbəyli bir müddət öncə koronavirus (COVID-19) diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

