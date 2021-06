"Bu il məktəblərdə “Son zəng” tədbirləri məktəblərdə təşkil olunacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

Onun sözlərinə görə, bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargaha müraciət edilmişdi və müsbət cavab gəldi:

Böyüksaylı, yəni 100-dən çox məzunu olan məktəblərdə yəqin ki, bir neçə hissədən ibarət son zəng tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.

Sosial məsafəyə riayət olunması tələb olunacaq.

