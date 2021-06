Paşinyan, Köçəryan və Sarkisyanı ver, oğlunu neyniyirik? - AÇIQLAMA

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanda saxlanılan erməni diversantlarla dəyişmək təklifini yüksək səviyyədə rəsmi Bakının diqqətinə çatdırıb. Bu, Ermənistan daxilində ciddi rezonans doğurub.

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Məhəmməd Əsədullazadə edib. Siyasi şərhçi deyir ki, elə bu təklifi edən məhz Serj Sarkisyandır.

"Azərbaycan Paşinyanın bu təklifinə bildirsin ki, o şərtlə erməni diversantları azad edirəm ki, müharibə cinayətkarı olan Robert Koçaryanı və Serj Sarkisyanın qandallayıb diversantlar əvəzinə bizə versin. Yoxsa, biz Paşinyanın oğlunu neynəyirik?. Məhz həbsdə saxlanılan diversantlar R. Koçaryan və S. Sarkisyanın 30 il ərzində Azərbaycana qarşı yetşidirdiyi düşmən siyasətinin üzvləridir. R. Koçaryan, S. Sarkisyan muharibə cinayətkarlarıdır, Xocalı soyqırımının təşkilatçılarıdır və onların Ermənistanda həbsi qanuni ola bilər".

