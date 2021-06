Heydər Əliyev Fondu bu gün Şuşada Cıdır düzündə təşkil olunmuş “Musiqi irsi və Qarabağ atları Cıdır düzündə” adlı musiqili kompozisiyasından görüntülər yayımlayıb.

Metbuat.az həmin möhtəşəm görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.