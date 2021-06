Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ana ölümü baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Biləsuvar rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədova Xəyalə Ədalət qızı bu gecə xəstəxanada əkiz uşaq dünyaya gətirib.

Qadının vəziyyəti əvvəl yaxşı olasa da, sonradan pisləşib və o, vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

