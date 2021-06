Bu gün İranda xalqı 13-cü prezidentini seçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçkilər yerli vaxtla saat 07:00-da İranın Ali Rəhbəri Ayətullah Xameneinin səsverməsilə başlayacaq. Bununla da ölkənin bütün bölgələrində gecə saat 00:00-dək səsvermə davam edəcək.

Bu seçkidə əsasən dörd namizəd yarışır: İbrahim Rəisi, Əmirhüseyn Qazizadə Haşimi, Əbdünnasir Himməti və Möhsin Rzayi.

