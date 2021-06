"Sumqayıt" yeni qapıçı aldı - RƏSMİ

2021/22 mövsümü üçün transfer çalışmalarını davam etdirən “Sumqayıt” FK növbəti futbolçunun keçidini reallaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda son mövsümü “Qəbələ”də keçirmiş qapıçı Tərlan Əhmədli ilə 1 illik müqavilə imzalayıb. Tərlan “Sumqayıt” FK-da “1” nömrəli formanı geyinəcək.

Qeyd edək ki, 2012-2017-ci illər arasında da komandamızda çıxış etmiş Tərlan Əhmədli bu dönəmdə ümumilikdə 11 oyun keçirib. Qapıçı son klubu “Qəbələ” ilə yanaşı (14 oyun) “Rəvan”, “Xəzər Bakı” və “Sabah” klublarının da uğurları üçün çalışıb. Tərlan Azərbaycanın U-21 və U-23 millilərinə də dəvət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.