ATV kanalında yayımlanan "Bizimləsən" verilişində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişə müraciət edən Sitarə adlı qadın azyaşlı övladını uşaq evinə vermək istədiyini bildirib.

Belə ki, qadın xəstəliyi səbəbindən uşağa baxa bilmədiyini, 11 yaşlı qızını uşaq evinə vermək istədiyini bildirib.

Verilişdən olan həmin hissəni təqdim edirik:

