Məktub yazıb özünü Kürə atan qadın görün kimdir - ŞOK DETALLAR

Salyan rayonun Seyidsadıqlı kənd sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Bəndəliyeva Ayşən Nemət qızının kənd ərazisindən keçən Akkauşa çayında (Bala Kür) boğulduğu ehtimal olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Report-un əldə etdiyi məlumata görə, buna səbəb A.Bəndəliyevanın “Mən özümü Kürə atacam” yazısının olmasıdır.

Hadisə yerinə FHN-nin Kiçikhəcimli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu cəlb edilib. Hazırda Akkuşa çayında axtarışlar davam etdirilir.

Qeyd edək ki, A. Bəndəliyeva ailəlidir, 3 qızı, 1 oğlu var.

