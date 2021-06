Ermənistanda bu gün keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində "Vətəndaşın qərarı" partiyasının lideri Suren Saakyan Erməni Milli Konqresinin nümayəndəsi Lusine Akulyanın başına stul çırpıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, olay Açapnyakdakı 6/18 seçki məntəqəsində səslərin sayılması zamanı baş verib.

Nəticədə Lusine Akulyanın başı yarılıb.

