Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun rəhərlik etdiyi nümayəndə heyəti rəsmi səfərlə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına yola düşüb.

Metbuat.az-a XİN-dən verilən məlumata görə , səfər çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

