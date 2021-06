Məşhur televiziya aparıcısı Viktor Balaşov vəfat edib

Əfsanəvi Sovet televiziya aparıcısı Viktor Balaşov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 96 yaşlı diktorun ölümü barədə məlumatı "Vesti.ru" saytı yayıb.



Qeyd edək ki, SSRİ vətəndaşlarına Yuri Qaqarinin kosmosa uçuşu barədə ilk məlumatı Balaşov vermişdi. O uzun müddət Ümumittifaq Radiosunda çalışıb. 1947-1996-cı illərdə Mərkəzi Televiziyada işləyib. Rusiya Federasiyasının xalq artisti olan Balaşov "Zaman" xəbər verilişinin, eləcə də "Qaliblər", "Ön xətdəki Dostlar Klubu" kimi televiziya verilişlərinə aparıcılıq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.