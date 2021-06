Polat Alemdarın vəkili İNTİHAR ETDİ - FOTO

Necati və Raci Şaşmaz qardaşlarının vəkili olan Hüseyin Ersan intihar edib.

Metbuat.az türk KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Alioğlu ötən çərşənbə günü İstanbul Kadıköydəki səmtində yerləşən binanın 5-ci mərtəbəsindən atlayaraq intihar edib.

Hadisə yerinə gələn təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılan Alioğlu, müdaxiləyə baxmayaraq xilas ola bilməyib. Polis mərkəzindəki yaxınlarının verdiyi açıqlamada, Alioğlunun səhhətindəki problemlər səbəbindən son günlərdə ruhi xəstə olduğu deyilib. Mərhum dünən gecə dəfn edilib. Fakt ilə bağlı araşdırma aparılır.

