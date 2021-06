Mərhum meyxanaçı Vüqar Biləcərinin (Vüqar Paşayev) qəbirüstü abidəsi ucaldılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, söz ustasının məzarı üzərində büstü qoyulub.

Məlumat üçün bildirək ki, V.Biləcəri ötən ilin avqustun 29-da 32 yaşında dünyasını dəyişib. O, Hökməli qəsəbəsindəki qəbiristanlıqda dəfn edilib.



