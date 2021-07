Nigeriyada “Boko Haram” təşkilatına ağır zərbə vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ordunun hücumları nəticəsində 73 terrorçu məhv edilib. Qruplaşmaya məxsus çox sayda silah ələ keçirilib.

Həmçinin 27-si uşaq olmaqla 55 girov xilas edilib.

