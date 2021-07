Facebook-dan "qovulan" Tramp öz sosial şəbəkəsini QURDU - FOTO

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trampın komandası GETTR adlı öz sosial şəbəkəsini yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Politico jurnalı məlumat verib. Sosial şəbəkəyə Trampın keçmiş sözçüsü və məsləhətçisi Yason Miller rəhbərlik edir. Sosial şəbəkə Twitter kimidir. İstifadəçilər şəxsi məlumatlarını hətta oradan da köçürə bilərlər. Trampın onsuz da sosial şəbəkədə hesabı var, lakin hələ heç bir qeyd etməyib. Veb sayt hələ doğrulama qaydalarını elan etmədiyi üçün həmin hesabın həqiqətən keçmiş prezidentə məxsus olub olmadığını söyləmək çətindir. Yeni sosial şəbəkə barədə hələ də ilkin açıqlama verilməyib.

