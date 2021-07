ABŞ-ın Havay adaları sahillərində “Boeing 737 tipli yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarə Sakit okeana düşüb. Laynderdə olan iki pilot xilas ola bilib.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.