Fransada 74-cü Beynəlxalq Kann Film Festivalı başlayır.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, festival 6-17 iyul tarixləri arasında keçiriləcək.

Festivalın builki münsiflər heyətinə amerikalı rejissor Spike Lee sədrlik edəcək.

Xatırladaq ki, film festivalı ötən il pandemiya səbəbindən təxirə salınmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.