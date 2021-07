Laçında cüyür ovlayıb kef məclisi təşkil edənlər saxlanılıb - VİDEO

Laçın rayonunda cüyür kəsərək kabab edib yeyən şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, videogörüntülərdə cüyür doğradıqları əks olunan Laçın rayon sakinləri olan Aqil Xurşudov və Vüqar Atakişiyev Laçın rayon Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq izahatları alınıb.

Onlar izahatlarında bildirib ki, qanunauyğun olaraq məşğul olduqları arıçılıq təsərrüfatlarını Laçına köçürmələrinə icazə verilib.

Onlar bu icazə əsasında Laçına gediblər və təsərrüfatı orada yerləşdirdikdən sonra geri qayıdarkən güclü yağışa düşüblər. Bu zaman avtomobillə hərəkət etmək mümkünsüz olduğu üçün çayı piyada keçərkən selin gətirdiyi və daşlara dəyərək hər iki ayağı sınan cüyür görüblər. Bundan sonra cüyürü kəsərək bişiriblər.

Onların izahatlarının həqiqliyinin yoxlanılması istiqamətində Laçın RPŞ-də araşdırmalar davam etdirilir.

