Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Türkiyədəki meşə yanğınları ilə bağlı türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yazılı açıqlamasında bildirib:

“Yanğınsöndürən təyyarələrimiz sabah Türkiyəyə uçacaq. Ukrayna xalqı bu çətin vəziyyətdə dost Türkiyə xalqının yanındadır”.

