“Baxın bu dağıntılara, ermənilər Kəlbəcəri tərk edərkən buraları dağıdıblar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcərə səfəri zamanı deyib.



"Bütün binaları, su elektrik stansiyalarını, hamısını dağıdıblar. Bu dağıntılar erməni vəhşiliyinin növbəti təzahürüdür", - deyə Azərbaycan Prezidenti qeyd edib.



Dövlət başçısının görüntülərini Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün instaqramdakı hesabında paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.