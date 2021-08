““Taliban”ın Türkiyə barədə mesajlarını müsbət qarşılayırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə Əfqanıstanda bütün tərəflərlə dialoqu davam etdirir. "Ankara Əfqanıstanda sabitliyin bərpa olunması üçün ən çox dəstək verən ölkələrdən biridir” - deyə diplomat bildirib.

Qeyd edək ki, “Taliban” açıqlamasında Türkiyəni “qardaş ölkə” adladırıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

