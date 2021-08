Özünü Mehdi elan etdi: Qəbul etməyənləri "şeytandır" deyib öldürdü - VİDEO

Türkiyənin Zonquldak vilayətində 55 yaşlı Ərdoğan Kösəpınarın əməli ilə bağlı yeni detallar üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təriqətin üzvü olan Ərdoğan özünü “Mehdi” elan edib. Türkiyəli iddia edir ki, onun qeybdən səslər eşitməsi özünə “Mehdi” deməyə əsas verib. Təriqətin bəzi nümayəndələri onu qəbul etsə də, digərləri qəbul etməyib. Qəbul etməyənlər arasında 67 yaşlı Murat Cura da olub.

Murat Curanı şeytan adlandıran Ərdoğan, onu odlu silahla öldürüb. Ardınca o polisə təslim olub.Hadisə barədə araşdırmalar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.