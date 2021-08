Azərbaycan bəstəkarı, fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, əməkdar incəsənət xadimi Vaqif Gərayzadə koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə 60 yaşlı bəstəkar özü məlumat verib.

O bildirib ki, səhhəti yaxşıdır: "Özümü yaxşı hiss edirəm, xəstəliyi yüngül keçiririəm. Hər şey normaldır və heç nəyə ehtiyac yoxdur".

