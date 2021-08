Bu gün ali məktəblərin boş qalan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçiminin vaxtı başa çatır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 3-4 gün ərzində yoxlamalar bitəcək və nəticələr elan olunacaq.

Qeyd edək ki, bundan sonra boş qalan yerlərə və kolleclərə ixtisas seçimi elan ediləcək

